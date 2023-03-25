Возрастное ограничение 18+
Меньше половины семей в РФ имеют сбережения
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В России, по данным на конец марта, только 49% семей имеют сбережения. В начале года о наличии сбережений сообщал 51% опрошенных семей.
Данные приводят РИА Новости со ссылкой на опрос исследовательского холдинга «Ромир».
40% опрошенных считают, что сбережений им хватит не более чем на 3 месяца.
Около трети семей (30%) рассчитывают, что накоплений хватит на 3-6 месяцев.
20% оценили свой запас на полгода-год.
Только 10% опрошенных считают, что сбережений хватит на 1-3 года.
Данные приводят РИА Новости со ссылкой на опрос исследовательского холдинга «Ромир».
40% опрошенных считают, что сбережений им хватит не более чем на 3 месяца.
Около трети семей (30%) рассчитывают, что накоплений хватит на 3-6 месяцев.
20% оценили свой запас на полгода-год.
Только 10% опрошенных считают, что сбережений хватит на 1-3 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В уральской столице на 20% упали продажи новостроек
25 марта 2023
25 марта 2023
В Ирбите школьник покончил с собой из-за оценок
25 марта 2023
25 марта 2023