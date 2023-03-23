Свидетельницу убийства в наркопритоне Магадана утопили в проруби

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Девушку, которая стала свидетелем двойного убийства в наркопритоне в Магадане, утопили в прорубки в бухте Гертнера. Сообщается, что экстренные службы уже задержали подозреваемого в тройном убийстве, утверждает телеграм-канал 112.По версии канала, хозяин наркопритона устроил вечеринку, на которой было несколько человек, с двумя гостями у него возник конфликт, и он застрелил их из охотничьего карабина. А девушку, увидевшую это, решил утопить, позвав на помощь своего друга.Сообщники вывезли два трупа и еще живую свидетельницу к проруби, утопили ее и скинула два других трупа туда же. Найти их удалось из-за того, что сообщник убийцы решил во всем признаться.