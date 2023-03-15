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Экс-глава СК по Волгоградской области Музраев приговорен к 20 годам колонии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщают СМИ из зала суда. Решение принял Южный окружной военный суд.
Напомним, Музраева обвиняли в покушении на волгоградского губернатора Андрея Бочарова. Согласно обвинительному заключению, в 2016 году «Музраев организовал поджог дома губернатора, чтобы показать ему свое влияние в регионе», пишут РИА Новости.
Глава СУ СК был задержан летом 2019 года. Он проходил по статьям о теракте, злоупотреблении полномочиями и незаконном хранении оружия.
Его сообщник получил 14 лет в колонии строгого режима. Свою вину оба фигуранта не признают.
Добавим, что суд также лишил Музраева звания генерал-лейтенанта юстиции и госнаград.
Напомним, Музраева обвиняли в покушении на волгоградского губернатора Андрея Бочарова. Согласно обвинительному заключению, в 2016 году «Музраев организовал поджог дома губернатора, чтобы показать ему свое влияние в регионе», пишут РИА Новости.
Глава СУ СК был задержан летом 2019 года. Он проходил по статьям о теракте, злоупотреблении полномочиями и незаконном хранении оружия.
Его сообщник получил 14 лет в колонии строгого режима. Свою вину оба фигуранта не признают.
Добавим, что суд также лишил Музраева звания генерал-лейтенанта юстиции и госнаград.
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