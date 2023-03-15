Экс-глава СК по Волгоградской области Музраев приговорен к 20 годам колонии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщают СМИ из зала суда. Решение принял Южный окружной военный суд.Напомним, Музраева обвиняли в покушении на волгоградского губернатора Андрея Бочарова. Согласно обвинительному заключению, в 2016 году «Музраев организовал поджог дома губернатора, чтобы показать ему свое влияние в регионе», пишут РИА Новости.Глава СУ СК был задержан летом 2019 года. Он проходил по статьям о теракте, злоупотреблении полномочиями и незаконном хранении оружия.Его сообщник получил 14 лет в колонии строгого режима. Свою вину оба фигуранта не признают.Добавим, что суд также лишил Музраева звания генерал-лейтенанта юстиции и госнаград.