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СМИ: мэр Калининграда Любивый подал в отставку
Россия и мир
Фото: сайт городского совета депутатов Калининграда
Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.
По данным агентства, мэр написал заявление по собственному желанию. Причины ухода не сообщаются. Ожидается, что отставка будет рассмотрена на заседании горсовета депутатов в среду.
Официального подтверждения информации пока нет.
Любивый в сентябре 2021 года был избран депутатом городского Совета депутатов Калининграда, в октябре того же года избран главой городского округа «Город Калининград». Профессиональный врач, главный внештатный хирург регионального минздрава, ранее он возглавлял клиническую больницу скорой медицинской помощи в Калининграде. Автор 50 научных трудов, 10 из которых опубликованы в зарубежных изданиях. В 2018 году был награжден благодарственным письмом президента РФ.
20 марта Любивый принимал участие в рабочем выезде губернатора области в новый корпус детской областной больницы.
По данным агентства, мэр написал заявление по собственному желанию. Причины ухода не сообщаются. Ожидается, что отставка будет рассмотрена на заседании горсовета депутатов в среду.
Официального подтверждения информации пока нет.
Любивый в сентябре 2021 года был избран депутатом городского Совета депутатов Калининграда, в октябре того же года избран главой городского округа «Город Калининград». Профессиональный врач, главный внештатный хирург регионального минздрава, ранее он возглавлял клиническую больницу скорой медицинской помощи в Калининграде. Автор 50 научных трудов, 10 из которых опубликованы в зарубежных изданиях. В 2018 году был награжден благодарственным письмом президента РФ.
20 марта Любивый принимал участие в рабочем выезде губернатора области в новый корпус детской областной больницы.
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