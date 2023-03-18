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Жители Уфы ощутили толчки землетрясения, произошедшего в Афганистане
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Жители нескольких домов в Уфе поздно вечером 21 марта пожаловались на сейсмические явления — жильцы сообщили в экстренные службы о вибрации мебели, качающихся люстрах и волнении воды в аквариумах.
По данным Управления гражданской защиты Уфы, об этом сообщили жильцы пяти домов (Дорофеева, 3/2; Комсомольская, 27/3; Пр. Октября, 18/3; М. Жукова, 17; Российская, 163 а). В основном, речь о верхних этажах зданий.
«По указанным адресам выезжали сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы и Управления жилищного хозяйства столицы. При визуальном осмотре не выявлено нарушений на внутридомовых инженерных сетях, а также повреждений целостности конструкций зданий», — сообщили в Управлении.
В ведомстве назвали предварительную причину сейсмических явлений – землетрясение, которое произошло 21 марта на территории Афганистана.
«Подобные обращения поступали в 2015 и 2018 г. В 2018 г. до столицы дошли афтершоки землетрясения, произошедшего в Челябинской области; в 2015-м – причиной толчков в Уфе стало землетрясение в Пакистане и Афганистане», — добавили в Управлении.
По данным Управления гражданской защиты Уфы, об этом сообщили жильцы пяти домов (Дорофеева, 3/2; Комсомольская, 27/3; Пр. Октября, 18/3; М. Жукова, 17; Российская, 163 а). В основном, речь о верхних этажах зданий.
«По указанным адресам выезжали сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы и Управления жилищного хозяйства столицы. При визуальном осмотре не выявлено нарушений на внутридомовых инженерных сетях, а также повреждений целостности конструкций зданий», — сообщили в Управлении.
В ведомстве назвали предварительную причину сейсмических явлений – землетрясение, которое произошло 21 марта на территории Афганистана.
«Подобные обращения поступали в 2015 и 2018 г. В 2018 г. до столицы дошли афтершоки землетрясения, произошедшего в Челябинской области; в 2015-м – причиной толчков в Уфе стало землетрясение в Пакистане и Афганистане», — добавили в Управлении.
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