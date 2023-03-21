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Минюст разработал законопроект о дополнительных свиданиях и звонках для осужденных и подозреваемых

18.28 Вторник, 21 марта 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Минюст разработал законопроект, «направленный на гуманизацию условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных».

Изменения касаются, в том числе, телефонных разговоров и свиданий с родственниками.

Сейчас при отсутствии технических возможностей администрация исправительного учреждения может ограничить для осужденных количество телефонных разговоров до шести в год. «Законопроектом предлагается при отсутствии технических возможностей увеличить количество телефонных разговоров до двенадцати в год», — сообщили в Минюсте.

Для подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся под стражей, хотят предоставить дополнительные свидания с детьми. Сейчас им разрешено не более двух свиданий в месяц «с родственниками и иными лицами» (до трех часов каждое). «Проектом федерального закона предусматривается предоставление подозреваемым и обвиняемым права на дополнительное свидание со своими детьми в возрасте до четырнадцати лет», — сообщает ведомство.

В документе при этом указано, что дополнительное свидание может быть предоставлено подозреваемой или обвиняемой женщине, имеющей ребенка до 14 лет. Мужчине такое право предоставляется, если он является единственным родителем. «Подозреваемой или обвиняемой женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, а также подозреваемому ‎или обвиняемому мужчине, имеющему ребенка в возрасте ‎до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, ‎в течение месяца может быть предоставлено одно дополнительное свидание со своими несовершеннолетними детьми», — говорится в тексте законопроекта.

Авторы документа полагают, что «такие изменения будут способствовать сохранению семейных и других социально-полезных связей».

Проект закона опубликован для общественного обсуждения — «О внесении изменений в статью 92 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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