В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина, следует из трансляции в телеграм-канале Кремля.Главы государств поприветствовали друг друга, после зазвучали государственные гимны России и КНР.После церемонии официальной встречи началась беседа глав, сообщается на сайте Кремля.«Обсуждаются актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, углубления сотрудничества на международной арене», — говорится в сообщении.Си Цзиньпин находится в России с трёхдневным государственным визитом.