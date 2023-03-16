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В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина
Россия и мир
Фото: скриншот трансляции в телеграм-канале Кремля
В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина, следует из трансляции в телеграм-канале Кремля.
Главы государств поприветствовали друг друга, после зазвучали государственные гимны России и КНР.
После церемонии официальной встречи началась беседа глав, сообщается на сайте Кремля.
«Обсуждаются актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, углубления сотрудничества на международной арене», — говорится в сообщении.
Си Цзиньпин находится в России с трёхдневным государственным визитом.
Главы государств поприветствовали друг друга, после зазвучали государственные гимны России и КНР.
После церемонии официальной встречи началась беседа глав, сообщается на сайте Кремля.
«Обсуждаются актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, углубления сотрудничества на международной арене», — говорится в сообщении.
Си Цзиньпин находится в России с трёхдневным государственным визитом.
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