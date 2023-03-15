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Брянский губернатор заявил об атаке беспилотника территории нефтеперекачивающей станции
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Брянской области Богомаз заявил об атаке беспилотника территории нефтеперекачивающей станции.
«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС "Новозыбков" АО "Транснефть". Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — сообщил глава региона.
По его словам, на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в нескольких населенных пунктах — Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка.
«После проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение будет возобновлено», — заявил Богомаз.
«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС "Новозыбков" АО "Транснефть". Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — сообщил глава региона.
По его словам, на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в нескольких населенных пунктах — Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка.
«После проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение будет возобновлено», — заявил Богомаз.
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