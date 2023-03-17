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Мишустин подписал распоряжение о переименовании реки Шайтанка в Преображенку
Россия и мир
Фото: скрин документа
В Салехарде река Шайтанка теперь будет называться Преображенка. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Мишустин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 марта. Само распоряжение № 648-р датировано 18 марта.
В документе говорится, что такое решение предложили в региональном Заксобрании. «В соответствии с Федеральным законом о наименованиях географических объектов и на основании предложения Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переименовать реку Шайтанка в реку Преображенка, расположенную на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах внутренних вод Российской Федерации», — говорится в документе.
Спор вокруг Шайтанки в Салехарде продолжался несколько месяцев. На берегу этой реки действует соборная мечеть города, также здесь строится православный кафедральный собор Преображения Господня. Верующие жители посчитали, что название «Шайтанка» не соответствует духовному центру, который формируется на территории («шайтан» в мусульманской мифологии — злой дух, дьявол, нечистая сила). Между тем, коренные народы высказывались о том, что название следует сохранить, в том числе, для сохранения туристической привлекательности мест.
К дискуссии присоединились городские и региональные депутаты, а также представители религиозных организаций. Позже горадминистрация Салехарда объявила сбор предложений среди населения. В списке возможных вариантов для названия реки были Светлая, река Дружбы, Ямалка, Мирная и другие.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 марта. Само распоряжение № 648-р датировано 18 марта.
В документе говорится, что такое решение предложили в региональном Заксобрании. «В соответствии с Федеральным законом о наименованиях географических объектов и на основании предложения Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переименовать реку Шайтанка в реку Преображенка, расположенную на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах внутренних вод Российской Федерации», — говорится в документе.
Спор вокруг Шайтанки в Салехарде продолжался несколько месяцев. На берегу этой реки действует соборная мечеть города, также здесь строится православный кафедральный собор Преображения Господня. Верующие жители посчитали, что название «Шайтанка» не соответствует духовному центру, который формируется на территории («шайтан» в мусульманской мифологии — злой дух, дьявол, нечистая сила). Между тем, коренные народы высказывались о том, что название следует сохранить, в том числе, для сохранения туристической привлекательности мест.
К дискуссии присоединились городские и региональные депутаты, а также представители религиозных организаций. Позже горадминистрация Салехарда объявила сбор предложений среди населения. В списке возможных вариантов для названия реки были Светлая, река Дружбы, Ямалка, Мирная и другие.
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