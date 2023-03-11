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Владимир Путин выступает на расширенной коллегии МВД
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин выступает на расширенной коллегии МВД.
Он заявил, что в России за последние десять лет почти в два раза снизилась смертность на дорогах. Также в России удалось повысить раскрываемость преступлений. При этом, по его словам, в прошлом году возросло количество преступлений «экстремисткой направленности». Путин заявил, что в стране должны оперативно пресекаться «провокации, незаконные уличные акции и иные попытки раскачать общество».
Также Путин высказался об экономических преступлениях. По его словам, необходимо контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел против бизнесменов. Путин призвал использовать альтернативные меры пресечения в отношении предпринимателей. Например, домашний арест.
Добавим, что в понедельник в Москву с государственным визитом прилетел глава КНР Си Цзиньпин. В аэропорту его встретил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Официальная встреча Путина с председателем КНР запланирована на завтра, в понедельник состоится неформальная встреча глав государств.
Он заявил, что в России за последние десять лет почти в два раза снизилась смертность на дорогах. Также в России удалось повысить раскрываемость преступлений. При этом, по его словам, в прошлом году возросло количество преступлений «экстремисткой направленности». Путин заявил, что в стране должны оперативно пресекаться «провокации, незаконные уличные акции и иные попытки раскачать общество».
Также Путин высказался об экономических преступлениях. По его словам, необходимо контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел против бизнесменов. Путин призвал использовать альтернативные меры пресечения в отношении предпринимателей. Например, домашний арест.
Добавим, что в понедельник в Москву с государственным визитом прилетел глава КНР Си Цзиньпин. В аэропорту его встретил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Официальная встреча Путина с председателем КНР запланирована на завтра, в понедельник состоится неформальная встреча глав государств.
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