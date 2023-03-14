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В Симферополе СК проверяет сотрудницу полиции после избиения подозреваемого бутылкой
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Симферополе сотрудницу полиции проверяют после жалоб подследственного на избиение бутылкой.
По данным СК, 28 февраля в отделе полиции допрашивали 28-летнего гражданина, который проходит по уголовному делу о мошенничестве. «Следователь полиции в служебном кабинете нанесла ему несколько ударов стеклянной бутылкой. После окончания следственных действий мужчина обратился в медучреждение, где были зафиксированы телесные повреждения в области головы и предплечья», — сообщили в региональном СУ СК.
Проводится проверка, судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели.
По данным СК, 28 февраля в отделе полиции допрашивали 28-летнего гражданина, который проходит по уголовному делу о мошенничестве. «Следователь полиции в служебном кабинете нанесла ему несколько ударов стеклянной бутылкой. После окончания следственных действий мужчина обратился в медучреждение, где были зафиксированы телесные повреждения в области головы и предплечья», — сообщили в региональном СУ СК.
Проводится проверка, судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели.
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