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Площадь природного пожара в Астраханском заповеднике выросла до 8 тысяч га
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Астраханской области
В Астраханском государственном заповеднике продолжает бушевать природный пожар. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет около 8000 га, сообщили в пресс-службе заповедника.
Пожар начался поздно вечером 15 марта. В четверг, 16 марта, региональные власти провели экстренное заседание КЧС под руководством губернатора. По данным МЧС, ситуацию с тушением осложняет ухудшение метеорологической обстановки. Скорость ветра усилилась до 8-10 м/с с порывами до 20 м/с, в результате огонь по сухому тростнику распространяется мгновенно. Кроме того, тушить огонь приходится в труднодоступных местах.
Для тушения привлечена техника — тракторы, бульдозер, пожарные катера, мотолодки, авиационные беспилотники. На место отправились добровольцы. В МЧС сообщили, что пожарные делают все возможное, чтобы не допустить переход огня на населённый пункт Блиново и объекты жизнедеятельности.
В тушении пожара участвуют не только государственные инспекторы, но и научные сотрудники и сотрудники общего отдела, которые прошли специальную пожарную подготовку, сообщили в заповеднике.
Пожар начался поздно вечером 15 марта. В четверг, 16 марта, региональные власти провели экстренное заседание КЧС под руководством губернатора. По данным МЧС, ситуацию с тушением осложняет ухудшение метеорологической обстановки. Скорость ветра усилилась до 8-10 м/с с порывами до 20 м/с, в результате огонь по сухому тростнику распространяется мгновенно. Кроме того, тушить огонь приходится в труднодоступных местах.
Для тушения привлечена техника — тракторы, бульдозер, пожарные катера, мотолодки, авиационные беспилотники. На место отправились добровольцы. В МЧС сообщили, что пожарные делают все возможное, чтобы не допустить переход огня на населённый пункт Блиново и объекты жизнедеятельности.
В тушении пожара участвуют не только государственные инспекторы, но и научные сотрудники и сотрудники общего отдела, которые прошли специальную пожарную подготовку, сообщили в заповеднике.
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