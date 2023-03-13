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В Нефтекамске взорвался газ в многоквартирном доме
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
В Нефтекамске в многоквартирном жилом доме взорвался газ. Жильцов эвакуируют, сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства, 17 марта в 04:27 (мск.) поступило сообщение о «хлопке газовоздушной смеси на улице Дорожная в городе Нефтекамск».
Проводится эвакуация жителей дома, подготовлен пункт временного размещения.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС.
Напомним, ранее в России составили рейтинг регионов, пострадавших от взрывов бытового газа. Всего с 2017 по 2023 год зафиксирован 181 взрыв. В результате ЧП за это время погиб как минимум 191 человек, более 500 получили травмы.
По данным ведомства, 17 марта в 04:27 (мск.) поступило сообщение о «хлопке газовоздушной смеси на улице Дорожная в городе Нефтекамск».
Проводится эвакуация жителей дома, подготовлен пункт временного размещения.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС.
Напомним, ранее в России составили рейтинг регионов, пострадавших от взрывов бытового газа. Всего с 2017 по 2023 год зафиксирован 181 взрыв. В результате ЧП за это время погиб как минимум 191 человек, более 500 получили травмы.
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