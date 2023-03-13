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В России назвали регионы, в которых чаще всего происходят взрывы газа

11.11 Понедельник, 13 марта 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В России составили рейтинг регионов, пострадавших от взрывов бытового газа.

Исследование провели РИА Новости, основываясь на сообщения экстренных служб и СК. Учитывались взрывы сетевого газа и баллонов бытового назначения. Данные представлены с 2017 по 2023 год (по состоянию на 9 марта).

Где чаще всего происходили взрывы:

Московская область — 19 ЧП;
Нижегородская область — 12 ЧП;
Ростовская и Свердловская области — по 7 ЧП;
Краснодарский край — 6 ЧП;
Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область, Новосибирская область, Татарстан, Хабаровский край, Дагестан — по 5 ЧП.

Всего с 2017 по 2023 год зафиксирован 181 взрыв. По подсчетам агентства, в результате ЧП за это время погиб как минимум 191 человек, более 500 получили травмы.

В 70-80 процентах случаев взрывы газа происходят в зданиях высотой от двух до пяти этажей.

Причины ЧП

По версии РИА Новости, в более чем в половине случаев виноваты жильцы (самостоятельный ремонт оборудования, попытка снять заглушки, установленные за долги, использование баллонов и т.п.) Семь процентов происшествий связано с попытками суицида или убийством, подсчитали аналитики.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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