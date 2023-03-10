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Житель Волгограда попытался поджечь мотоцикл на Мамаевом кургане, возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Волгограде 27-летний местный житель попытался поджечь мотоцикл на Мамаевом кургане.
По предварительным данным СК, в четверг в 7 утра мужчина объехал шлагбаум и проник на территорию особо значимого объекта культурного наследия. «Остановив мотоцикл непосредственно на братской могиле, подозреваемый стал производить манипуляции с бензобаком своего транспортного средства, на котором имелось зажигательное устройство», — сообщили в региональном СУ СК.
Мотоциклиста заметил сотрудник охраны. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на повреждение объектов культурного наследия.
Мотивы волгоградца устанавливаются.
По предварительным данным СК, в четверг в 7 утра мужчина объехал шлагбаум и проник на территорию особо значимого объекта культурного наследия. «Остановив мотоцикл непосредственно на братской могиле, подозреваемый стал производить манипуляции с бензобаком своего транспортного средства, на котором имелось зажигательное устройство», — сообщили в региональном СУ СК.
Мотоциклиста заметил сотрудник охраны. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на повреждение объектов культурного наследия.
Мотивы волгоградца устанавливаются.
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