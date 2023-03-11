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В Новой Зеландии около 50 тысяч учителей вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Новой Зеландии в четверг на улицы вышли около 50 000 протестующих учителей, сообщает телеканал 1news. Ранее об общенациональной забастовке объявили профсоюзы.
Учителя требуют улучшений условий труда и повышения зарплат. Сообщается, что в школах в стране не хватает преподавателей.
По данным канала, в четверг закрылись большинство школ, около 800 000 учеников остались на домашнем обучении. Городские власти предупредили жителей, что из-за массовых шествий могут быть задержки транспорта и перекрытие дорог.
Представители Ассоциации учителей начальных классов говорят, что «пошли на крайние меры», так как больше не могут молча терпеть ухудшение условий труда. При этом учителя признаются, что им было непросто принять такое решение, «так как они любят свою работу» и не хотели вредить ученикам.
В Ассоциации полагают, что забастовки могут быть продолжены и в другие дни.
Накануне с профсоюзом учителей встретились представители Министерства образования, однако, как сообщается, договориться им не удалось.
По данным канала, это крупнейшая забастовка работников образования в стране с 2019 года.
Учителя требуют улучшений условий труда и повышения зарплат. Сообщается, что в школах в стране не хватает преподавателей.
По данным канала, в четверг закрылись большинство школ, около 800 000 учеников остались на домашнем обучении. Городские власти предупредили жителей, что из-за массовых шествий могут быть задержки транспорта и перекрытие дорог.
Представители Ассоциации учителей начальных классов говорят, что «пошли на крайние меры», так как больше не могут молча терпеть ухудшение условий труда. При этом учителя признаются, что им было непросто принять такое решение, «так как они любят свою работу» и не хотели вредить ученикам.
В Ассоциации полагают, что забастовки могут быть продолжены и в другие дни.
Накануне с профсоюзом учителей встретились представители Министерства образования, однако, как сообщается, договориться им не удалось.
По данным канала, это крупнейшая забастовка работников образования в стране с 2019 года.
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