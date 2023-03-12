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Орловский губернатор заявил, что силовики проверяют информацию о вооруженной группе в одном из районов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что силовики проверяют информацию о группе вооруженных лиц в одном из районов.
«Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территорию одного из районов региона группы вооружённых лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти», — написал Клычков в телеграм-канале.
Он заявил, что «пока информация не подтверждается». О результатах проверки власти сообщат дополнительно.
«Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территорию одного из районов региона группы вооружённых лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти», — написал Клычков в телеграм-канале.
Он заявил, что «пока информация не подтверждается». О результатах проверки власти сообщат дополнительно.
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