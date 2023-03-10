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Суд в Тюмени признал брак недействительным из-за смены пола одного из супругов
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Центральный районный суд Тюмени в четверг рассмотрел дело о признании брака недействительным из-за того, что один из супругов сменил пол.
Гражданское дело рассматривалось по иску прокурора Тюмени «в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц», сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Решением суда брак, заключенный между А. и Ц., признан недействительным с 29 сентября 2022 года», — сообщили в пресс-службе.
Исковое заявление прокурора «о признании брака недействительным по причине смены пола одного из лиц» поступило в суд в январе.
О смене пола 33-летнего мужчины сообщили сотрудники ЗАГС, после чего была «проведена проверка». «Данный факт установлен из проведенной прокурором проверки по поступившей информации из Комитета ЗАГС администрации г.Тюмени, в которой указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский. Данное заявление было удовлетворено», — ранее сообщили в пресс-службе.
В сообщении уточнялось, что прокурор обратился в суд, «принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины».
Гражданское дело рассматривалось по иску прокурора Тюмени «в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц», сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Решением суда брак, заключенный между А. и Ц., признан недействительным с 29 сентября 2022 года», — сообщили в пресс-службе.
Исковое заявление прокурора «о признании брака недействительным по причине смены пола одного из лиц» поступило в суд в январе.
О смене пола 33-летнего мужчины сообщили сотрудники ЗАГС, после чего была «проведена проверка». «Данный факт установлен из проведенной прокурором проверки по поступившей информации из Комитета ЗАГС администрации г.Тюмени, в которой указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский. Данное заявление было удовлетворено», — ранее сообщили в пресс-службе.
В сообщении уточнялось, что прокурор обратился в суд, «принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины».
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