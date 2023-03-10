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В Башкирии будут судить мать, которая не кормила 14-летнюю дочку-инвалида и не давала ей лекарства
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Башкирии будут судить мать, которая не кормила свою 14-летнюю дочку и не обеспечивала ей необходимое лечение.
У девочки заболевание двигательного аппарата, мать содержала ее в антисанитарных условиях, не занималась воспитанием и обучением. «Девочка была лишена возможности регулярно питаться, а также не получала жизненно важные лекарственные препараты», — сообщили в региональной прокуратуре.
Сообщается, что ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. «Несмотря на принятые профилактические меры, она продолжала вести аморальный образ жизни», — уточнили в прокуратуре.
По данным ведомства, мать признала вину. Ребенок передан на воспитание отцу.
Уголовное дело направлено в суд.
У девочки заболевание двигательного аппарата, мать содержала ее в антисанитарных условиях, не занималась воспитанием и обучением. «Девочка была лишена возможности регулярно питаться, а также не получала жизненно важные лекарственные препараты», — сообщили в региональной прокуратуре.
Сообщается, что ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. «Несмотря на принятые профилактические меры, она продолжала вести аморальный образ жизни», — уточнили в прокуратуре.
По данным ведомства, мать признала вину. Ребенок передан на воспитание отцу.
Уголовное дело направлено в суд.
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