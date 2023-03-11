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В Неаполе произошли жесткие столкновения между футбольными болельщиками
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Неаполе футбольные фанаты устроили массовые беспорядки. Полиция применила к нарушителям водометы и слезоточивый газ.
Накануне на стадионе имени Диего Марадоны (домашняя арена ФК «Наполи») состоялся матч Лиги чемпионов между командами «Наполи» — «Айнтрахт Франкфурт», встреча закончилась со счетом 3:0.
Беспорядки начались еще до матча и продолжились после игры.
Ранее власти Неаполя объявили о запрете болельщикам «Айнтрахта» на посещение матча как раз из-за угроз беспорядков. Однако в город все-таки прибыли около 600 немецких фанатов, пишет La Repubblica. По данным издания, накануне матча автобусы с фанатами «Айнтрахта», которых перевозили в отель, забросали камнями группы агрессивно настроенных неаполитанцев. Повреждения также получили припаркованные на улицах автомобили, у некоторых были разбиты стекла. В результате стычек фанатов в городе было сожжено несколько автомобилей, в том числе полицейская машина. Среди толпы был найден пистолет, который, вероятно, уронил кто-то из силовиков во время столкновений. Полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ, пишет издание.
Местные торговцы на фоне беспорядков закрыли магазины и кафе. Информации о пострадавших пока нет.
После погромов власти Германии заявили, что «именно так уничтожается спорт». «Это насилие сегодня вечером должно быть осуждено самым решительным образом. Насилие и хулиганы уничтожают спорт», — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в свою очередь призвал болельщиков сохранять спокойствие и не омрачать радость победы.
Накануне власти Неаполя объявили о срочном заседании комитета по безопасности в связи с «эпизодами ожесточенного соперничества между фанатами — немецкими и неаполитанскими».
Накануне на стадионе имени Диего Марадоны (домашняя арена ФК «Наполи») состоялся матч Лиги чемпионов между командами «Наполи» — «Айнтрахт Франкфурт», встреча закончилась со счетом 3:0.
Беспорядки начались еще до матча и продолжились после игры.
Ранее власти Неаполя объявили о запрете болельщикам «Айнтрахта» на посещение матча как раз из-за угроз беспорядков. Однако в город все-таки прибыли около 600 немецких фанатов, пишет La Repubblica. По данным издания, накануне матча автобусы с фанатами «Айнтрахта», которых перевозили в отель, забросали камнями группы агрессивно настроенных неаполитанцев. Повреждения также получили припаркованные на улицах автомобили, у некоторых были разбиты стекла. В результате стычек фанатов в городе было сожжено несколько автомобилей, в том числе полицейская машина. Среди толпы был найден пистолет, который, вероятно, уронил кто-то из силовиков во время столкновений. Полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ, пишет издание.
Местные торговцы на фоне беспорядков закрыли магазины и кафе. Информации о пострадавших пока нет.
После погромов власти Германии заявили, что «именно так уничтожается спорт». «Это насилие сегодня вечером должно быть осуждено самым решительным образом. Насилие и хулиганы уничтожают спорт», — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в свою очередь призвал болельщиков сохранять спокойствие и не омрачать радость победы.
Накануне власти Неаполя объявили о срочном заседании комитета по безопасности в связи с «эпизодами ожесточенного соперничества между фанатами — немецкими и неаполитанскими».
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