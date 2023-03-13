Возрастное ограничение 18+
МЧС: в Ижевске на ТЭЦ произошел пожар
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
В Ижевске произошел пожар на ТЭЦ-2. Сообщение о возгорании на Воткинском шоссе, 284 поступило в 13:19.
«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение трансформатора и масла в обволовании на открытой площадке», — сообщили в региональном ГУ МЧС.
В течение 20 минут пожар был локализован на площади 20 кв. м.
Угрозы отключения электроэнергии на объектах Ижевска нет, сообщили в ведомстве. Причины и обстоятельства устанавливаются.
«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение трансформатора и масла в обволовании на открытой площадке», — сообщили в региональном ГУ МЧС.
В течение 20 минут пожар был локализован на площади 20 кв. м.
Угрозы отключения электроэнергии на объектах Ижевска нет, сообщили в ведомстве. Причины и обстоятельства устанавливаются.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ночной пожар в Ивделе вывел на улицу 21 человека
13 марта 2023
13 марта 2023
Крупный пожар произошел в Полевском
13 марта 2023
13 марта 2023
В столице Урала в строящейся многоэтажке случился пожар
11 марта 2023
11 марта 2023
Крупный пожар произошёл в городском округе Верхней Пышмы
12 марта 2023
12 марта 2023