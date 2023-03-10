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СК: житель Таганрога получил 6 лет за то, что избивал и не кормил своего сына
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Житель Таганрога получил срок за то, что избивал и не кормил своего 12-летнего сына.
По данным СК, 33-летний отец с 2016 года по сентябрь 2022 года систематически наносил своему сыну побои руками и различными предметами, «лишал необходимого питания, нарушал режим дня, чем причинял мальчику физические и психические страдания».
Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 4 месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщили в региональном СУ СК.
По данным СК, 33-летний отец с 2016 года по сентябрь 2022 года систематически наносил своему сыну побои руками и различными предметами, «лишал необходимого питания, нарушал режим дня, чем причинял мальчику физические и психические страдания».
Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 4 месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщили в региональном СУ СК.
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