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В Сбере рассказали о мошенниках, которые запугивают клиентов статьей «о госизмене»
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Сбербанк сообщил о всплеске мошенничества, при котором злоумышленники запугивают жертву статьей «о госизмене».
В банке рассказали о схеме, по которой действуют злоумышленники. «Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счёта переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинён в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы», — говорится в сообщении Сбера.
После этого мошенники подключают «службу безопасности банка». Клиента вынуждают переводить деньги на их счета и брать кредиты, чтобы таким образом «вычислить "сотрудника" банка, якобы укравшего персональные данные».
«Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии. В результате жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берёт кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам», — заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В Сбере напомнили, что банк никогда не просит клиента продиктовать полный номер карты, код из СМС или трёхзначный код на обороте карты (CVV).
В банке рассказали о схеме, по которой действуют злоумышленники. «Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счёта переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинён в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы», — говорится в сообщении Сбера.
После этого мошенники подключают «службу безопасности банка». Клиента вынуждают переводить деньги на их счета и брать кредиты, чтобы таким образом «вычислить "сотрудника" банка, якобы укравшего персональные данные».
«Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии. В результате жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берёт кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам», — заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В Сбере напомнили, что банк никогда не просит клиента продиктовать полный номер карты, код из СМС или трёхзначный код на обороте карты (CVV).
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