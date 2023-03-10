Возрастное ограничение 18+
В Бельгии проходит национальная забастовка сотрудников транспорта
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Бельгии в пятницу проходит национальная забастовка работников транспорта. Ранее акцию анонсировали профсоюзы.
По информации издания The Brussels Times, забастовка призывает к достойному финансированию сферы общественных услуг. Бастующие требуют обратить внимание на условия труда и кадровый дефицит, повысить зарплаты и пенсии. Ранее в транспортных профсоюзах заявили, что в последнее время по разным причинам были уволены около пяти тысяч сотрудников.
Перебои в работе транспорта начались накануне вечером. Ожидается, что забастовка продлится до 22:00 пятницы. Железнодорожники объявили об изменениях в расписании поездов. Так, между крупными городами будет курсировать только каждый второй поезд. В пригородном сообщении на маршруты выйдет один из трех поездов из обычного расписания. Сообщается, что большинство поездов не будут курсировать в часы пик утром и вечером.
Международные поезда будут работать по обычному расписанию, за некоторым исключением. Так, будут отменены 12 поездов, следующих из Брюсселя в Амстердам.
К забастовке присоединился городской общественный транспорт. В Брюсселе не работают линии метро, автобусы и трамваи. Ранее в руководстве транспортных компаний сообщили, что ожидают серьезных сбоев в работе «из-за большой мобилизации своего персонала».
Пассажиры получают информацию об изменениях в работе транспорта через приложения, а также на остановках по всему городу. Между тем, жителей попросили искать альтернативные способы передвижения.
Аэропорт Брюсселя, по данным местных СМИ, работает в штатном режиме, однако пассажирам рекомендовали «тщательно планировать свое путешествие и проверять расписание поездов и автобусов».
Ранее профсоюзы анонсировали, что к национальной забастовке также могут присоединиться административные учреждения, учителя и воспитатели, сотрудники тюрем и почты.
По информации издания The Brussels Times, забастовка призывает к достойному финансированию сферы общественных услуг. Бастующие требуют обратить внимание на условия труда и кадровый дефицит, повысить зарплаты и пенсии. Ранее в транспортных профсоюзах заявили, что в последнее время по разным причинам были уволены около пяти тысяч сотрудников.
Перебои в работе транспорта начались накануне вечером. Ожидается, что забастовка продлится до 22:00 пятницы. Железнодорожники объявили об изменениях в расписании поездов. Так, между крупными городами будет курсировать только каждый второй поезд. В пригородном сообщении на маршруты выйдет один из трех поездов из обычного расписания. Сообщается, что большинство поездов не будут курсировать в часы пик утром и вечером.
Международные поезда будут работать по обычному расписанию, за некоторым исключением. Так, будут отменены 12 поездов, следующих из Брюсселя в Амстердам.
К забастовке присоединился городской общественный транспорт. В Брюсселе не работают линии метро, автобусы и трамваи. Ранее в руководстве транспортных компаний сообщили, что ожидают серьезных сбоев в работе «из-за большой мобилизации своего персонала».
Пассажиры получают информацию об изменениях в работе транспорта через приложения, а также на остановках по всему городу. Между тем, жителей попросили искать альтернативные способы передвижения.
Аэропорт Брюсселя, по данным местных СМИ, работает в штатном режиме, однако пассажирам рекомендовали «тщательно планировать свое путешествие и проверять расписание поездов и автобусов».
Ранее профсоюзы анонсировали, что к национальной забастовке также могут присоединиться административные учреждения, учителя и воспитатели, сотрудники тюрем и почты.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнесергинском районе объявили ограничения движения большегрузного транспорта из-за снегопада
05 марта 2023
05 марта 2023