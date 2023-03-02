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Росгвардия: в Тюмени неизвестный с ножом взял в заложники администратора магазина
Россия и мир
Фото: телеграм-канал «Росгвардия. Уральский округ»
В Тюмени минувшей ночью неизвестный мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники сотрудника круглосуточного магазина, сообщили в Росгвардии. На данный момент заложник освобожден, подозреваемый задержан.
По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, около 2 часов ночи в полицию обратились граждане, которые сообщили, что по улице Александра Протозанова в Тюмени неизвестный с ножом удерживает мужчину в круглосуточном магазине. В полицейском главке позже уточнили, что в заложниках оказался администратор магазина.
Территорию оцепили, на место прибыло руководство и личный состав правоохранительных органов и экстренных служб. «В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого», — сообщили в пресс-службе ведомства. В полиции заявили, что был задержан ранее судимый тюменец. О его мотивах не сообщается.
Пострадавших нет. По данным УМВД, возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника».
По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, около 2 часов ночи в полицию обратились граждане, которые сообщили, что по улице Александра Протозанова в Тюмени неизвестный с ножом удерживает мужчину в круглосуточном магазине. В полицейском главке позже уточнили, что в заложниках оказался администратор магазина.
Территорию оцепили, на место прибыло руководство и личный состав правоохранительных органов и экстренных служб. «В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого», — сообщили в пресс-службе ведомства. В полиции заявили, что был задержан ранее судимый тюменец. О его мотивах не сообщается.
Пострадавших нет. По данным УМВД, возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника».
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