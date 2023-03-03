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В Нижнем Новгороде сотрудника ППС уволили за интимные отношения с ребенком
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Нижнем Новгороде сотрудник ППС уволен из полиции за интимные отношения с 14-летней девочкой, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
«Оперативники подразделения собственной безопасности и отдела уголовного розыска установили причастность к деянию сотрудника патрульно-постовой службы, младшего сержанта полиции. Предварительно установлено, что в феврале текущего года он вступил в интимные отношения по обоюдному согласию с подростком 2009 года рождения», — сообщили журналистам в главке (цитата по РИА Новости).
В полицию 6 марта обратилась мама девочки. Она заявила, что некий мужчина совершил противоправные действия в отношении её несовершеннолетней дочери.
Сотрудник уволен из органов по отрицательным основаниям. Сообщается, что он понесет наказание в установленном законом порядке.
«Оперативники подразделения собственной безопасности и отдела уголовного розыска установили причастность к деянию сотрудника патрульно-постовой службы, младшего сержанта полиции. Предварительно установлено, что в феврале текущего года он вступил в интимные отношения по обоюдному согласию с подростком 2009 года рождения», — сообщили журналистам в главке (цитата по РИА Новости).
В полицию 6 марта обратилась мама девочки. Она заявила, что некий мужчина совершил противоправные действия в отношении её несовершеннолетней дочери.
Сотрудник уволен из органов по отрицательным основаниям. Сообщается, что он понесет наказание в установленном законом порядке.
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