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СМИ: пять человек пострадали при взрыве на Ставрополье
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
На Ставрополье при взрыве в одном из заведений пострадали пять человек, пишут РИА Новости.
Сообщается, что произошел бытовой конфликт, один из участников применил взрывное устройство.
Новость дополняется.
Сообщается, что произошел бытовой конфликт, один из участников применил взрывное устройство.
Новость дополняется.
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