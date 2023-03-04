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В Казани пассажирский самолет выехал за пределы посадочной полосы
Россия и мир
Фото: Приволжская транспортная прокуратура
В аэропорту Казани пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
Самолет, выполнявший рейс № RT 592 Самара — Казань, съехал с полосы после приземления. «Авиаинцидент произошел 6 марта 2023 года около 23 часов 35 минут после приземления воздушного судна при выруливании со взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 35 пассажиров, из них 3 несовершеннолетних, а также 3 члена экипажа», — сообщили в региональной транспортной прокуратуре.
Пострадавших нет. Видимых повреждений воздушное судно не имеет, уточнили в ведомстве.
Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку.
Самолет, выполнявший рейс № RT 592 Самара — Казань, съехал с полосы после приземления. «Авиаинцидент произошел 6 марта 2023 года около 23 часов 35 минут после приземления воздушного судна при выруливании со взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 35 пассажиров, из них 3 несовершеннолетних, а также 3 члена экипажа», — сообщили в региональной транспортной прокуратуре.
Пострадавших нет. Видимых повреждений воздушное судно не имеет, уточнили в ведомстве.
Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку.
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