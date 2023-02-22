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В Санкт-Петербурге подростка зажало в дверях автобуса, прокуратура проводит проверку
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге подросток получил серьезные травмы после того, как его зажало в дверях автобуса.
По данным региональной прокуратуры, 2 марта возле д. 18 по ул. Композиторов подросток выходил из автобуса, двери внезапно закрылись. «Несовершеннолетнему зажало ногу, автобус начал движение и пострадавший упал в сторону остановки, получив травмы», — сообщили в ведомстве.
По данным «Фонтанки», ребенка протащило по асфальту несколько метров, прежде чем транспорт остановился. Подросток с переломами ноги и травмами руки в состоянии средней степени тяжести был доставлен в детскую больницу. Также издание утверждает, что водитель автобуса за последние полтора года якобы 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
«В настоящее время по данному факту проводится административное расследование», — сообщили в прокуратуре.
По данным региональной прокуратуры, 2 марта возле д. 18 по ул. Композиторов подросток выходил из автобуса, двери внезапно закрылись. «Несовершеннолетнему зажало ногу, автобус начал движение и пострадавший упал в сторону остановки, получив травмы», — сообщили в ведомстве.
По данным «Фонтанки», ребенка протащило по асфальту несколько метров, прежде чем транспорт остановился. Подросток с переломами ноги и травмами руки в состоянии средней степени тяжести был доставлен в детскую больницу. Также издание утверждает, что водитель автобуса за последние полтора года якобы 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
«В настоящее время по данному факту проводится административное расследование», — сообщили в прокуратуре.
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