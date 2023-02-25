Возрастное ограничение 18+
Врачи спасли 77-летнего новосибирца с четвертой стадией рака
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Врачи в Новосибирске спасли 77-летнего паллиативного пациента с четвертой стадией рака кожи, сообщили в Минздраве РФ.
«Новосибирец 77 лет с анемией тяжелой степени и диагнозом "плоскоклеточный рак кожи 4-й стадии" поступил в отделение радиотерапии центра в ослабленном состоянии», — рассказали в ведомстве. У мужчины была опухоль в ушной области (15 см в диаметре), имелись выраженные очаги некроза ткани. Сообщается, что пациент маломобильный, полтора года он не обращался за помощью.
Мужчине сделали переливание крови, которое позволило насытить кислородом ткани в зоне заживления. «Врачи спланировали ускоренный самостоятельный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. На первом этапе облучения купировали кровотечение и создали оптимальные условия для заживления. Через 3 недели на уменьшившееся образование был дан полноценный лечебный лучевой курс. Спустя 3 месяца после окончания курса опухолевая ткань заместилась здоровой соединительной тканью», — сообщили в Минздраве, добавив, что «о неприятном периоде жизни на данный момент будет напоминать только небольшой шрам».
Пациента лечили радиотерапевты НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России.
«Новосибирец 77 лет с анемией тяжелой степени и диагнозом "плоскоклеточный рак кожи 4-й стадии" поступил в отделение радиотерапии центра в ослабленном состоянии», — рассказали в ведомстве. У мужчины была опухоль в ушной области (15 см в диаметре), имелись выраженные очаги некроза ткани. Сообщается, что пациент маломобильный, полтора года он не обращался за помощью.
Мужчине сделали переливание крови, которое позволило насытить кислородом ткани в зоне заживления. «Врачи спланировали ускоренный самостоятельный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. На первом этапе облучения купировали кровотечение и создали оптимальные условия для заживления. Через 3 недели на уменьшившееся образование был дан полноценный лечебный лучевой курс. Спустя 3 месяца после окончания курса опухолевая ткань заместилась здоровой соединительной тканью», — сообщили в Минздраве, добавив, что «о неприятном периоде жизни на данный момент будет напоминать только небольшой шрам».
Пациента лечили радиотерапевты НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловские медики спасли более 50 недоношенных от необратимой слепоты с помощью инъекций
25 февраля 2023
25 февраля 2023
Огнеборцы спасли из горящего дома в Тавде трех человек
21 февраля 2023
21 февраля 2023
ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
23 февраля 2023
23 февраля 2023