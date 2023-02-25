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Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. Об этом он сказал во время телемоста с Пятигорском.
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», — сказал Путин, комментируя ситуацию в регионе.
Ранее в ФСБ сообщили, что «в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».
На официальном сайте президента РФ сообщается, что Владимир Путин в оперативном режиме получает информацию о ситуации в Брянской области. «Глава государства оперативно получает доклады о ситуации в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков. Министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор Росгвардии Виктор Золотов информируют Президента о действиях, которые предпринимают силовые ведомства по противодействию террористам. О ситуации на месте докладывает глава субъекта Александр Богомаз», — говорится на сайте.
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», — сказал Путин, комментируя ситуацию в регионе.
Ранее в ФСБ сообщили, что «в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».
На официальном сайте президента РФ сообщается, что Владимир Путин в оперативном режиме получает информацию о ситуации в Брянской области. «Глава государства оперативно получает доклады о ситуации в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков. Министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор Росгвардии Виктор Золотов информируют Президента о действиях, которые предпринимают силовые ведомства по противодействию террористам. О ситуации на месте докладывает глава субъекта Александр Богомаз», — говорится на сайте.
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