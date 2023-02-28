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В Амурской области сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Амурской области сошли с рельсов десять вагонов с углем, сообщает пресс-центр Дальневосточной железной дороги.
Движение поездов на участке участке Тында — Бамовская ДВЖД было приостановлено.
Сообщается, что сход вагонов произошел 2 марта в 9:10 по московскому времени на перегоне Мохортов — Штурм. Пострадавших нет.
На место были направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Тында. Жителей предупредили о возможных задержках нескольких пассажирских поездов.
Причины происшествия выясняются.
Движение поездов на участке участке Тында — Бамовская ДВЖД было приостановлено.
Сообщается, что сход вагонов произошел 2 марта в 9:10 по московскому времени на перегоне Мохортов — Штурм. Пострадавших нет.
На место были направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Тында. Жителей предупредили о возможных задержках нескольких пассажирских поездов.
Причины происшествия выясняются.
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