Возрастное ограничение 18+
Дерипаска предложил сократить в РФ число чиновников и силовиков
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что в России нужно сократить число чиновников и силовиков. Об этом он заявил на Красноярском экономическом форуме.
«Легкий стресс — он всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников. Не знаю, в два-три раза. Сокращение сотрудников правоохранительных органов, наверное, в пару раз. <…> Это же серьезная обуза для экономики», — сказал предприниматель (цитата по РИА Новости).
По мнению бизнесмена, это поможет преодолеть негативное влияние санкций и «встрепенуться».
Также, по его словам, вывести российскую экономику из нынешней ситуации сможет только частное предпринимательство. Бизнесмен высказался в том числе о декриминализации предпринимательской деятельности. «Безусловно, (нужны — ред.) разговоры о декриминализации предпринимательской деятельности — прекратить эти кабальные, из каменного века, статьи и практику "посадки" всех подряд неизвестно за что. Совершил человек проступок экономический, компенсировал — пусть идет дальше работает. Экономический субъект искупает только тем, что создает новые рабочие места», — цитирует бизнесмена агентство.
«Легкий стресс — он всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников. Не знаю, в два-три раза. Сокращение сотрудников правоохранительных органов, наверное, в пару раз. <…> Это же серьезная обуза для экономики», — сказал предприниматель (цитата по РИА Новости).
По мнению бизнесмена, это поможет преодолеть негативное влияние санкций и «встрепенуться».
Также, по его словам, вывести российскую экономику из нынешней ситуации сможет только частное предпринимательство. Бизнесмен высказался в том числе о декриминализации предпринимательской деятельности. «Безусловно, (нужны — ред.) разговоры о декриминализации предпринимательской деятельности — прекратить эти кабальные, из каменного века, статьи и практику "посадки" всех подряд неизвестно за что. Совершил человек проступок экономический, компенсировал — пусть идет дальше работает. Экономический субъект искупает только тем, что создает новые рабочие места», — цитирует бизнесмена агентство.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловский омбудсмен раскритиковала силовиков за облаву на мигрантов в мечети в Екатеринбурге
22 февраля 2023
22 февраля 2023
В Березовском ищут пропавшего подростка
21 февраля 2023
21 февраля 2023