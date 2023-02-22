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Курский губернатор: в результате обстрела Тёткино погиб мужчина, ещё один ранен
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино, один человек погиб.
«Ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь», — написал Старовойт в телеграм-канале.
По его данным, всего зафиксировали 5 прилётов. «По предварительной информации повреждения осколками получили три домовладения. Окончательная ясность появится после подомового обхода. Также в результате обстрела в посёлке нарушено электроснабжение», — сообщил глава региона.
«Ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь», — написал Старовойт в телеграм-канале.
По его данным, всего зафиксировали 5 прилётов. «По предварительной информации повреждения осколками получили три домовладения. Окончательная ясность появится после подомового обхода. Также в результате обстрела в посёлке нарушено электроснабжение», — сообщил глава региона.
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