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СМИ: в Тульской области обнаружена воронка диаметром 1,5 м, работают саперы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Территория оцеплена, на месте работают саперы, сообщает агентство.
В экстренных службах не уточняют, из-за чего именно образовалась воронка. Сообщается, что пострадавших нет, воронка была обнаружена вдали от жилых домов.
Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о том, что жители поселка Березовский в Киреевском районе утром в четверг якобы слышали взрыв.
Официальных комментариев от МЧС и властей региона пока нет.
Территория оцеплена, на месте работают саперы, сообщает агентство.
В экстренных службах не уточняют, из-за чего именно образовалась воронка. Сообщается, что пострадавших нет, воронка была обнаружена вдали от жилых домов.
Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о том, что жители поселка Березовский в Киреевском районе утром в четверг якобы слышали взрыв.
Официальных комментариев от МЧС и властей региона пока нет.
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