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В Уфе будут судить пятерых экс-полицейских, их подозревают в подбрасывании наркотиков
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Уфе перед судом предстанут пятеро бывших сотрудников полиции. По версии СК, они подбросили наркотики двум девушкам, чтобы улучшить статистику отдела.
Речь о бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков.
«По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые с целью искусственного увеличения показателей своей работы организовали задержание двух уфимок. Полицейские поместили в их вещи наркотические средства и задокументировали факт их изъятия», — сообщили в региональной прокуратуре.
Кроме того, по данным ведомства, фигуранты убедили девушек отказаться от медосвидетельствования. «Оказывая психологическое давление, обвиняемые склонили девушек к отказу от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, за что они были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств)», — сообщили в ведомстве.
Также, по версии следствия, фигуранты неоднократно давали заведомо ложные показания в качестве свидетелей по уголовным делам в отношении девушек, которых обвинили в хранении наркотиков.
Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, заведомо ложных показаниях, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.
Свою вину они не признали. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Речь о бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков.
«По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые с целью искусственного увеличения показателей своей работы организовали задержание двух уфимок. Полицейские поместили в их вещи наркотические средства и задокументировали факт их изъятия», — сообщили в региональной прокуратуре.
Кроме того, по данным ведомства, фигуранты убедили девушек отказаться от медосвидетельствования. «Оказывая психологическое давление, обвиняемые склонили девушек к отказу от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, за что они были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств)», — сообщили в ведомстве.
Также, по версии следствия, фигуранты неоднократно давали заведомо ложные показания в качестве свидетелей по уголовным делам в отношении девушек, которых обвинили в хранении наркотиков.
Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, заведомо ложных показаниях, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.
Свою вину они не признали. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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