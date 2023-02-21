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В Ульяновске в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавший
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Ульяновской области
В понедельник утром в Ульяновске в жилой пятиэтажке взорвался газ, МЧС сообщает о пострадавшем.
«В 11.14 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области по системе "112" поступило сообщение, о том, что, предположительно, произошёл хлопок бытового газа в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова. Есть пострадавший», —сообщили в региональном ГУ МЧС.
Из дома эвакуировано 10 человек.
«В 11.14 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области по системе "112" поступило сообщение, о том, что, предположительно, произошёл хлопок бытового газа в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова. Есть пострадавший», —сообщили в региональном ГУ МЧС.
Из дома эвакуировано 10 человек.
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