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В России на 3 миллиона человек выросло число заемщиков микрофинансовых организаций
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
По итогам прошлого года число заемщиков микрофинансовых организаций в России выросло более чем на 3 миллиона человек (+3,1 млн к концу 2021 года).
В целом, микрозаймы на конец 2022 года были у более чем 17 миллионов россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты СРО «МиР» (данные основаны на отчетности 388 МФО, которые входят в организацию).
База заемщиков МФО в прошлом году выросла на 21,9%. Для сравнения — в пандемийном 2020 году темпы прироста составили только 9,5%.
Между тем в 2021 году в сравнении с предыдущим годом клиентская база МФО выросла на 47,3% (на 4,6 млн человек).
На организации, которые входят в СРО «МиР», приходится 80% активов всех российских МФО, уточняет РБК.
В целом, микрозаймы на конец 2022 года были у более чем 17 миллионов россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты СРО «МиР» (данные основаны на отчетности 388 МФО, которые входят в организацию).
База заемщиков МФО в прошлом году выросла на 21,9%. Для сравнения — в пандемийном 2020 году темпы прироста составили только 9,5%.
Между тем в 2021 году в сравнении с предыдущим годом клиентская база МФО выросла на 47,3% (на 4,6 млн человек).
На организации, которые входят в СРО «МиР», приходится 80% активов всех российских МФО, уточняет РБК.
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