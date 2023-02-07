Возрастное ограничение 18+
В Красноярском крае семью депутатов будут судить по делу о незаконной рубке леса
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Красноярском крае будут судить семью местных депутатов — женщину и ее сына. Их обвиняют в незаконной рубке леса. Об этом сообщила региональная прокуратура.
По данным следствия, в 2021-2022 годах депутаты отыскали 9 местных жителей, имеющих право заготавливать древесину для своих нужд, и заплатили им по 5 тыс. рублей каждому. Жители за это вознаграждение заключали с лесничеством договоры на заготовку древесины для отопления, возведения строений и иных собственных нужд, а затем передали их депутатам.
«После этого обвиняемые поручали бригаде рабочих провести незаконную рубку деревьев породы лиственница, сосна, береза, кедр и осина на территории Ирбейского района Красноярского края. Заготовленной древесиной злоумышленники распорядились по своему усмотрению», — сообщили в прокуратуре.
Общий объем древесины — 329 куб. м. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 3,1 млн рублей.
В прокуратуре уточнили, что обвиняемые являются депутатами Ирбейского районного Совета депутатов. Свою вину они не признали. На их имущество (4 автомобиля, прицеп, части земельных участков, квартиры, а также на расчетные счета) наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, в 2021-2022 годах депутаты отыскали 9 местных жителей, имеющих право заготавливать древесину для своих нужд, и заплатили им по 5 тыс. рублей каждому. Жители за это вознаграждение заключали с лесничеством договоры на заготовку древесины для отопления, возведения строений и иных собственных нужд, а затем передали их депутатам.
«После этого обвиняемые поручали бригаде рабочих провести незаконную рубку деревьев породы лиственница, сосна, береза, кедр и осина на территории Ирбейского района Красноярского края. Заготовленной древесиной злоумышленники распорядились по своему усмотрению», — сообщили в прокуратуре.
Общий объем древесины — 329 куб. м. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 3,1 млн рублей.
В прокуратуре уточнили, что обвиняемые являются депутатами Ирбейского районного Совета депутатов. Свою вину они не признали. На их имущество (4 автомобиля, прицеп, части земельных участков, квартиры, а также на расчетные счета) наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Расхитительница магазинной собственности попыталась откупиться от полиции Красноуфимска
07 февраля 2023
07 февраля 2023