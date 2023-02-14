Возрастное ограничение 18+
В университете Мичигана произошла стрельба, погибли три человека
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
По меньшей мере три человека были убиты и пятеро ранены в результате двух перестрелок в Мичиганском университете, пишет Washington Post.
Стрельба произошла в понедельник вечером. Несколько человек позвонили в службу 911, чтобы сообщить о стрельбе в кампусе, вскоре полиция получила новые сообщения о выстрелах.
По данным Washington Post, подозреваемый мертв. Стрелявшего описывают как невысокого мужчину в красных туфлях, джинсовой куртке и бейсболке. Его мотивы выясняет полиция.
После ЧП в ближайших школах и в самом университете были отменены занятия.
Стрельба произошла в понедельник вечером. Несколько человек позвонили в службу 911, чтобы сообщить о стрельбе в кампусе, вскоре полиция получила новые сообщения о выстрелах.
По данным Washington Post, подозреваемый мертв. Стрелявшего описывают как невысокого мужчину в красных туфлях, джинсовой куртке и бейсболке. Его мотивы выясняет полиция.
После ЧП в ближайших школах и в самом университете были отменены занятия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Краба» отправили в колонию за убийство в посёлке Арти
06 февраля 2023
06 февраля 2023