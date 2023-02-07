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Актер Ефремов отозвал свое ходатайство о замене срока на принудительные работы
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание в колонии по делу о смертельном ДТП, отозвал свое ходатайство о замене оставшегося срока заключения на принудительные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе суда. «13 февраля в Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М.О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – принудительными работами», — говорится в сообщении.
Вопрос о прекращении производства по ходатайству будут решать в суде 17 февраля.
Напомним, в конце января Ефремов обратился в суд с просьбой о замене части срока на принудительные работы. По какой причине актер передумал, неизвестно.
Михаил Ефремов был приговорен к семи с половиной годам заключения осенью 2020 года.
Об этом сообщили в пресс-службе суда. «13 февраля в Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М.О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – принудительными работами», — говорится в сообщении.
Вопрос о прекращении производства по ходатайству будут решать в суде 17 февраля.
Напомним, в конце января Ефремов обратился в суд с просьбой о замене части срока на принудительные работы. По какой причине актер передумал, неизвестно.
Михаил Ефремов был приговорен к семи с половиной годам заключения осенью 2020 года.
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