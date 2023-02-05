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В Вологодской области горел участок газопровода Трансгаз-Ухта
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Утром в понедельник 13 февраля в Вологодской области горел участок газопровода Трансгаз-Ухта, сообщили в региональном управлении МЧС.
«Горение на участке газопровода Трансгаз-Ухта в Нюксенском округе. Подразделения выехали», — сообщили в ведомстве без подробностей.
Через час, также без уточнения деталей, в МЧС сообщили, что «горение на участке газопровода Трансгаз-Ухта в Нюксенском округе прекратилось». Данных о пострадавших и масштабах пожара не приводится.
Напомним, 8 февраля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске. Днем ранее, 7 февраля, горел нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области.
«Горение на участке газопровода Трансгаз-Ухта в Нюксенском округе. Подразделения выехали», — сообщили в ведомстве без подробностей.
Через час, также без уточнения деталей, в МЧС сообщили, что «горение на участке газопровода Трансгаз-Ухта в Нюксенском округе прекратилось». Данных о пострадавших и масштабах пожара не приводится.
Напомним, 8 февраля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске. Днем ранее, 7 февраля, горел нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области.
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