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Число жертв землетрясений в Турции выросло до 31 643
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Число жертв землетрясений в Турции выросло до 31 643.
Об этом говорится в последнем релизе Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Пострадали 158 165 человек.
В общей сложности в зоне стихийного бедствия работают 35 495 спасателей, в том числе 9 793 специалиста из других стран оказывают международную помощь. По данным на сегодняшний день, для перевозки персонала и материалов в регион было совершено более 4000 вылетов самолетов и вертолетов, сообщили в AFAD.
Об этом говорится в последнем релизе Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Пострадали 158 165 человек.
В общей сложности в зоне стихийного бедствия работают 35 495 спасателей, в том числе 9 793 специалиста из других стран оказывают международную помощь. По данным на сегодняшний день, для перевозки персонала и материалов в регион было совершено более 4000 вылетов самолетов и вертолетов, сообщили в AFAD.
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