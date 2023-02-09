Возрастное ограничение 18+
В Казахстане вооруженный девятиклассник ранил в школе троих учеников
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В средней школе №4 Петропавловска ЧП, девятиклассник ранил троих учеников.
Пострадавшие доставлены в детскую областную больницу, они в сознании, сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.
Нападавший задержан сотрудниками полиции. По предварительным данным прокуратуры, он состоит на психиатрическом учете.
Ранее в мэрии Петропавловска сообщили, что девятиклассник был вооружен ножом и топором.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Пострадавшие доставлены в детскую областную больницу, они в сознании, сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.
Нападавший задержан сотрудниками полиции. По предварительным данным прокуратуры, он состоит на психиатрическом учете.
Ранее в мэрии Петропавловска сообщили, что девятиклассник был вооружен ножом и топором.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В детском саду в Нижнем Тагиле девочка получила ожоги
09 февраля 2023
09 февраля 2023
В екатеринбургской школе в микрорайоне Кольцово произошёл пожар
12 февраля 2023
12 февраля 2023