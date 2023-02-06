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Беременных россиянок задержали в аэропорту Буэнос-Айреса из-за подозрений в «лжетуризме»
Россия и мир
Фото: La Nacion
Иммиграционная полиция Аргентины не пустила 9 февраля в страну шесть россиянок, заподозрив их в ложной цели визита - женщины указали в качестве причины посещения этой южноамериканской страны туризм, при этом все были на 32-й - 34-й неделях беременности, и не имели обратного билета.
Всего в аэропорт Эсейса рейсом Эфиопских авиалиний прибыло 33 россиянки в возрасте от 20 до 35 лет. Все они были беременны, сообщает La Nacion. В качестве цели визита в Аргентину они указали туризм, при этом не смогли назвать туристические места, которые намерены посетить, и не имели обратные билеты. В Аргентине их посчитали "ложными туристами" (falso turisto) - после 24 февраля 2022 года участились случаи въезда россиянок в эту страну с целью "родильного туризма". Поскольку законодательство Аргентины предусматривает предоставление гражданства всем родившимся на её территории детям (гражданство по праву рождения), а также последующее (через два года) право получения аргентинского гражданства их родителями, страна стала привлекательной для россиян, желающих получить паспорт, позволяющий свободно ездить по миру. Паспорт гражданина Аргентины является одним из самых "сильных" среди стран, куда россияне могут приехать без визы - с ним можно свободно въезжать в 170 стран мира, в числе которых вся Европа, а также такие развитые страны как Япония и Новая Зеландия. Также аргентинский паспорт даёт возможность упрощённого получения десятилетней визы США.
Кроме того, если рожать в государственных клиниках Аргентины, то медицинские услуги ещё и бесплатные. Директор миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила телеканалу TN, что после 24 февраля 2022 года в Аргентину въехало более 10 тысяч россиян, из которых 5819 - беременные женщины. Кариньяно заявила, что сформировались "банды", которые поставили родильный туризм для россиянок на поток.
Не впущенным в Аргентину россиянкам пришлось спать прямо в аэропорту. На помощь к ним приехал российский консул.
Позже издание Clarin сообщило, что четырём из шести россиянок суд разрешил въезд в страну. Федеральный судья Луис Армела также постановил, чтобы женщинам было предоставлено «адекватное» жилье, им оказали необходимый уход и провели медосмотр. О судьбе двух оставшихся россиянок на момент написания новости ничего не известно.
В Аргентине же обеспокоились тем, что увеличение "родильного туризма" россиян в их страну может скомпрометировать аргентинские паспорта. Поводом задуматься над ужесточением миграционного законодательства стало задержание двух аргентинских граждан в Словении - власти Евросоюза заподозрили их в шпионаже в пользу России.
Всего в аэропорт Эсейса рейсом Эфиопских авиалиний прибыло 33 россиянки в возрасте от 20 до 35 лет. Все они были беременны, сообщает La Nacion. В качестве цели визита в Аргентину они указали туризм, при этом не смогли назвать туристические места, которые намерены посетить, и не имели обратные билеты. В Аргентине их посчитали "ложными туристами" (falso turisto) - после 24 февраля 2022 года участились случаи въезда россиянок в эту страну с целью "родильного туризма". Поскольку законодательство Аргентины предусматривает предоставление гражданства всем родившимся на её территории детям (гражданство по праву рождения), а также последующее (через два года) право получения аргентинского гражданства их родителями, страна стала привлекательной для россиян, желающих получить паспорт, позволяющий свободно ездить по миру. Паспорт гражданина Аргентины является одним из самых "сильных" среди стран, куда россияне могут приехать без визы - с ним можно свободно въезжать в 170 стран мира, в числе которых вся Европа, а также такие развитые страны как Япония и Новая Зеландия. Также аргентинский паспорт даёт возможность упрощённого получения десятилетней визы США.
Кроме того, если рожать в государственных клиниках Аргентины, то медицинские услуги ещё и бесплатные. Директор миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила телеканалу TN, что после 24 февраля 2022 года в Аргентину въехало более 10 тысяч россиян, из которых 5819 - беременные женщины. Кариньяно заявила, что сформировались "банды", которые поставили родильный туризм для россиянок на поток.
Не впущенным в Аргентину россиянкам пришлось спать прямо в аэропорту. На помощь к ним приехал российский консул.
Позже издание Clarin сообщило, что четырём из шести россиянок суд разрешил въезд в страну. Федеральный судья Луис Армела также постановил, чтобы женщинам было предоставлено «адекватное» жилье, им оказали необходимый уход и провели медосмотр. О судьбе двух оставшихся россиянок на момент написания новости ничего не известно.
В Аргентине же обеспокоились тем, что увеличение "родильного туризма" россиян в их страну может скомпрометировать аргентинские паспорта. Поводом задуматься над ужесточением миграционного законодательства стало задержание двух аргентинских граждан в Словении - власти Евросоюза заподозрили их в шпионаже в пользу России.
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