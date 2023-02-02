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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

15.39 Пятница, 10 февраля 2023
Россия и мир
Фото: Банк России
Совет директоров Банка России 10 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне», — сообщили в ЦБ РФ.

Население «по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении», однако появляются «признаки восстановления потребительской активности», говорится в сообщении.

По оценке на 6 февраля, годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. По прогнозу ЦБ РФ, «в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года».

В базовом сценарии годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, сообщили в ЦБ РФ.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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