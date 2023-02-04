Возрастное ограничение 18+
Новосибирский губернатор заявил, что пятиэтажку после взрыва газа восстанавливать не будут
Россия и мир
Фото: МЧС России
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о помощи пострадавшим после обрушения жилого дома.
По его словам, дом восстановлению не подлежит. Жителей расселят.
«Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса — это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято — жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — написал Травников в телеграм-канале.
Средства будут выделены городу из резервного фонда областного правительства.
Дом обрушился в результате взрыва газа, повреждены около 30 квартир. По предварительной информации, погибли три человека. На месте работают спасатели.
В МЧС РФ сообщили, что глава ведомства Александр Куренков вылетел в Новосибирск.
По его словам, дом восстановлению не подлежит. Жителей расселят.
«Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса — это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято — жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — написал Травников в телеграм-канале.
Средства будут выделены городу из резервного фонда областного правительства.
Дом обрушился в результате взрыва газа, повреждены около 30 квартир. По предварительной информации, погибли три человека. На месте работают спасатели.
В МЧС РФ сообщили, что глава ведомства Александр Куренков вылетел в Новосибирск.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржцы пожаловались на сильный запах газа на Эльмаше
04 февраля 2023
04 февраля 2023
В Екатеринбурге перекроют улицу Чапаева
07 февраля 2023
07 февраля 2023
В Берёзовском произошло ДТП с машиной скорой помощи
06 февраля 2023
06 февраля 2023