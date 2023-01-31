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В 2022 году более 4300 человек отказались от российского гражданства
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД России на основании данных диппредставительств и консульских учреждений страны за рубежом, пишет РБК.
Это самый большой показатель за три последних года (3877 человек в 2020-м и 4055 в 2021-м году).
Между тем в 2019-м году от гражданства РФ отказались 4356 человек, то есть немного больше, чем в минувшем году.
Также в 2022-м было зафиксировано уменьшение числа получивших гражданство РФ — оно снизилось на 6,4% в сравнении с 2021 годом (около 691 тыс. человек).
Это самый большой показатель за три последних года (3877 человек в 2020-м и 4055 в 2021-м году).
Между тем в 2019-м году от гражданства РФ отказались 4356 человек, то есть немного больше, чем в минувшем году.
Также в 2022-м было зафиксировано уменьшение числа получивших гражданство РФ — оно снизилось на 6,4% в сравнении с 2021 годом (около 691 тыс. человек).
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