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Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. Что известно к этому часу
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Главной темой понедельника в мировых СМИ стали разрушительные землетрясения в Турции и Сирии.
В Турции оно стало самым сильным с 1939 года.
Собрали, что известно к этому часу.
Число жертв и пострадавших растет практически с каждым часом. По последним данным, в Турции погибли 1014 человек, разрушены более 2,8 тысячи зданий (источник — управление по чрезвычайным ситуациям). Ранее президент Турции сообщил о 5 385 пострадавших.
В Сирии погибли 403 человека, пострадали еще 1284 (сирийское информационное агентство SANA)
Эпицентр. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в провинции Кахраманмараш на юге Турции рано утром в понедельник.
Второе землетрясение. По данным сейсмологов, новое землетрясение магнитудой 7,6 произошло днем в центральной Турции.
Разрушительные афтершоки. После землетрясения, которое произошло утром, было зафиксировано 66 афтершоков. После нового мощного землетрясения — еще десять (Европейский сейсмологический центр).
Отголоски. Небольшие толчки не более 3 баллов были зафиксированы в Сочи (сейсмологическая станция Сочи). Слабые подземные толчки ощутили также в Абхазии, Армении, Израиле, Ираке, Ливане, на Кипре.
Отголоски были зафиксированы даже в Гренландии (Датский геологический институт).
Прогнозы. По данным турецких сейсмологов, афтершоки могут продолжаться еще в течение года. Кроме того, землетрясения магнитудой около 6 могут повторяться еще несколько дней (РИА Новости со ссылкой на директора института теории прогноза землетрясений РАН).
Эксперты также прогнозировали цунами в средиземноморском регионе. Позже в МЧС Турции сообщили, что угрозы цунами на средиземноморском побережье страны нет.
Международная помощь. Страны ЕС, НАТО заявили о готовности направить помощь пострадавшей от ЧС Турции. О готовности направить в страну поисково-спасательные отряды объявили Россия, Азербайджан, Польша, Болгария, Иран. Грузия отправила спасателей и технику.
Россияне. Данных о пострадавших российских туристах в Турции пока не поступало, сообщили в МИД.
UPD 18.00(Мск):Число погибших в результате землетрясений произошедших сегодня в Турции выросло до 1498 человек. Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 461.
В Турции оно стало самым сильным с 1939 года.
Собрали, что известно к этому часу.
Число жертв и пострадавших растет практически с каждым часом. По последним данным, в Турции погибли 1014 человек, разрушены более 2,8 тысячи зданий (источник — управление по чрезвычайным ситуациям). Ранее президент Турции сообщил о 5 385 пострадавших.
В Сирии погибли 403 человека, пострадали еще 1284 (сирийское информационное агентство SANA)
Эпицентр. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в провинции Кахраманмараш на юге Турции рано утром в понедельник.
Второе землетрясение. По данным сейсмологов, новое землетрясение магнитудой 7,6 произошло днем в центральной Турции.
Разрушительные афтершоки. После землетрясения, которое произошло утром, было зафиксировано 66 афтершоков. После нового мощного землетрясения — еще десять (Европейский сейсмологический центр).
Отголоски. Небольшие толчки не более 3 баллов были зафиксированы в Сочи (сейсмологическая станция Сочи). Слабые подземные толчки ощутили также в Абхазии, Армении, Израиле, Ираке, Ливане, на Кипре.
Отголоски были зафиксированы даже в Гренландии (Датский геологический институт).
Прогнозы. По данным турецких сейсмологов, афтершоки могут продолжаться еще в течение года. Кроме того, землетрясения магнитудой около 6 могут повторяться еще несколько дней (РИА Новости со ссылкой на директора института теории прогноза землетрясений РАН).
Эксперты также прогнозировали цунами в средиземноморском регионе. Позже в МЧС Турции сообщили, что угрозы цунами на средиземноморском побережье страны нет.
Международная помощь. Страны ЕС, НАТО заявили о готовности направить помощь пострадавшей от ЧС Турции. О готовности направить в страну поисково-спасательные отряды объявили Россия, Азербайджан, Польша, Болгария, Иран. Грузия отправила спасателей и технику.
Россияне. Данных о пострадавших российских туристах в Турции пока не поступало, сообщили в МИД.
UPD 18.00(Мск):Число погибших в результате землетрясений произошедших сегодня в Турции выросло до 1498 человек. Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 461.
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