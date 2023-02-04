Возрастное ограничение 18+
В Турции из-за землетрясения обрушились больше 1700 зданий
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Турции в результате мощного землетрясения погибли более 280 человек, более 2300 получили ранения.
Обновленные данные по количеству жертв приводит издание Ihlas со ссылкой на вице-президента страны. По его данным, обрушилось свыше 1700 зданий.
Между тем, продолжаются афтершоки в районе эпицентра. По прогнозам сейсмологов, повторные толчки могут продолжаться в течение года. Ранее эксперты прогнозировали возможное цунами в Средиземноморском регионе.
Минувшей ночью эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарджик в Кахраманмараше на юго-востоке Турции.
Обновленные данные по количеству жертв приводит издание Ihlas со ссылкой на вице-президента страны. По его данным, обрушилось свыше 1700 зданий.
Между тем, продолжаются афтершоки в районе эпицентра. По прогнозам сейсмологов, повторные толчки могут продолжаться в течение года. Ранее эксперты прогнозировали возможное цунами в Средиземноморском регионе.
Минувшей ночью эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарджик в Кахраманмараше на юго-востоке Турции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Первоуральске осудили трёх местных жителей за хищение средств с чужих банковских карт
04 февраля 2023
04 февраля 2023
Население Свердловской области сокращается
31 января 2023
31 января 2023